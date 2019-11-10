هيلي: تيلرسون وكيلي كانا يسعيان إلى تقويض قرارات ترامب

واشنطن - (د ب أ)

قالت المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في مقتطفات من كتابها الجديد إن وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي حاولا تقويض قرارات الرئيس دونالد ترامب لأنهما قالا إن الرئيس لا يعرف ماذا يفعل.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج التي نقلت عن المقتطفات التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست، قالت هيلي إن "كيلي وتيلرسون أقنعاني بأنه عندما كانا يقاومان الرئيس، لم يكونا يتمردان عليه، وإنما كانا يحاولان إنقاذ البلاد".

وكتبت هيلي تقول إنهما "قالا إن قراراتهما، وليست قرارات الرئيس،التي كانت تصب في مصلحة أمريكا، وأن الرئيس لم يكن يعرف ماذا يفعل".

وقالت إن تيلرسون وكيلي حاولا ضمها إلى جهودهما للالتفاف على الرئيس ترامب، لكنها رفضت.

وكتبت هيلي في كتابها الذي يحمل عنوان "مع كل الاحترام الواجب" إن تيلرسون كان "مجهدا" ومتغطرسا، وأن كيلي كان مرتابا من تواصلها مع الرئيس.

وهيلي كانت حاكمة سابقة لولاية ساوث كارولاينا واستقالت من إدارة ترامب العام الماضي.