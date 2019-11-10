حزب الخضر يفضل الدخول في مفاوضات مع المحافظين لتشكيل حكومة بالنمسا

فيينا - (د ب أ)

أعلن رئيس حزب الخضر النمساوي فيرنر كوجلر اليوم الأحد، أن الحزب على استعداد للدخول في مفاوضات بشأن تشكيل حكومة مع حزب الشعب المحافظ.

ومن شأن مثل هذا التحالف أن يمثل تحولا كبيرا لبلد شهد انهيار التحالف اليميني السابق المناهض للهجرة وسط مزاعم بالفساد في مايو.

وقال كوجلر إن "صورة النمسا يمكن أن تتغير" إذا نجح حزب الشعب والخضر في الاتفاق على تدابير لمكافحة التغير المناخي والحد من الفقر وتحسين الشفافية السياسية.

ومن المقرر أن يعلن سيباستيان كورتس رئيس حزب الشعب صباح يوم غد الاثنين ما إذا كان مستعدا أيضا لبدء محادثات رسمية لتشكيل ائتلاف.

وفي الانتخابات الأخيرة التي هيمنت عليها قضايا المناخ، حصل الخضر على 10 نقاط مئوية وجمعوا 14 بالمئة من الأصوات. وفاز سيباستيان كورتس بنسبة 37 بالمئة في عملية الاقتراع التي جرت أواخر سبتمبر.

وكان الحزبان قد أنهيا يوم الجمعة الماضي عدة أسابيع من المحادثات الاستكشافية.