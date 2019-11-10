سانا: طائرة تركية تقصف قرية الدردارة بمنطقة رأس العين

دمشق - (أ ش أ):

اعتدت القوات التركية على قرى وبلدات بريف الحسكة الشمالي واستهدفت منازل للمدنيين في قرية الدردارة، بقذيفة عبر طائرة مسيرة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن قذيفة أطلقتها طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية استهدفت قرية الدردارة بريف منطقة رأس العين ما أدى إلى أضرار مادية، فيما قام مسلحون من الفصائل السورية الموالية للجيش التركي، باقتياد أهالي القرية تحت تهديد السلاح، لانتزاع اعترافات منهم بالقوة.

وأشارت "سانا" إلى أن عددا من سكان قرية الأسدية التابعة لمنطقة رأس العين أصيبوا بجروح نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها في محيط القرية.