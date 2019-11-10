أفغانستان تعلن هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في ولاية ننجرهار

كابول - (أ ش أ):

أعلن وزير الداخلية الأفغاني بالوكالة، مسعود أندرابي، هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في ولاية ننجرهار شرق البلاد حيث كان يسعى لإقامة معقل له هناك.

وقال وزير الداخلية الأفغاني - في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد - إن تنظيم داعش قد انهزم في ننجرهار، وتم تدمير مراكزه، في خضم عمليات متواصلة ضد الإرهابيين.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار عطاء الله خوجياني، استسلام 32 مقاتلا في تنظيم داعش للقوات الحكومية.

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد انخرط في النزاع الأفغاني في عام 2015 حين سيطر على مساحات شاسعة من ولايتي ننجرهار وكونار الواقعتين قرب الحدود مع باكستان.