أمطار غزيرة في الإمارات.. ومناشدات بأخذ الحيطة والحذر (فيديوهات)

القاهرة- (مصراوي):

تسود دولة الإمارات العربية المتحدة حالة من عدم الاستقرار الجوي منذ مساء أمس السبت، مع هطول أمطار رواحت شدتها بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة ببرق ورعد، وسط توقعات باستمرارها غدًا الاثنين، ومناشدات إلى المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن جريان الأودية ومناطق تجمع المياه.

ففي دبي، تسبب سقوط الأمطار في ارتفاع منسوب المياه ببعض الشوارع، مقابل انخفاض في درجات الحرارة في مناطق متفرقة من الإمارة، وفق ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد في الإمارات.

ارتفاع منسوب المياه بشكل بسيط في بعض شوارع إمارة #دبي نتيجة التساقط الكثيف للأمطار #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/ohwDWFVzJD — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 10, 2019

وتكوّنت سحب ركامية ماطرة غطّت سواحل العاصمة الإماراتية أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية للبلاد، ما تسبب في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، كما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".

ونشرت الصحيفة على حسابها عبر تويتر مقطع فيديو من أمام مركز في وافي في غمارة دبي، يُظهر يُظهر هطول الأمطار المصحوبة بالرياح.

كما نشرت مقطع آخر يُظهر تساقط الأمطار الكثيفة على منطقة الخليج التجاري في دبي.

وفي رأس الخيمة، قررت إدارات مدارس حكومية تعطيل الدراسة اليوم الأحد، بسبب غزارة الأمطار التي تشهدها الإمارة منذ الصباح الباكر، وذلك حرصا على سلامة الطلبة والكادر التعليمي.

كانت الإمارة شهدت مساء أمس السبت تساقط أمطار بين المتوسطة والغزيرة مصحوبة بالبرد والبرق على المناطق الساحلية في مدينة رأس الخيمة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، إن شرطة رأس الخيمة وضعت 9 محاذير للتعامل مع الأمطار لضمان سلامة السكان، وطالب السكان عدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى، وفق "الإمارات اليوم".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي حتى غد الاثنين، مع اختلاف تأثيرها وفقا لمرور السحب الركامية فوقها، بحيث تقل تدريجيا في المناطق الشمالية والشرقية من الدولة، بينما يظل استمرار سقوط الأمطار في المناطق الغربية.

ووفق اللمركز الوطني للأرصاد، تستد الحالة الجوية الماطرة على دولة الإمارات، اليوم الأحد، بحيث تشمل معظم المناطق بما في ذلك الشارقة ودبي وأبوظبي، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا وتترافق مع هبوب العواصف الرعدية والرملية.

ويُتوقع أن تتراجع حالة عدم الاستقرار تدريجيًا خلال ساعات المساء والليل، مع استمرار فرص سقوط الأمطار بشكل محلي ومتفرق، بحسب شبكة "سكاي نيوزط الإخبارية.

وغدًا الاثنين، فيُتوقع أن يكون الطقس رطبا صباحا، وقد يتشكل ضباب خفيف غربا، ويصبح صحوا إلى غائم جزئي وتظهر السحب شرقا، وقد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر.

أما الرياح فتكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وسرعتها من 18 إلى 28 وتصل إلى 38 كيلومتر في الساعة.