السعودية وروسيا يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات العمل الإسلامي

الرياض - أ ش أ

وقع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ورئيس مجلس شورى المفتين لروسيا رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية الشيخ راوي عين الدين، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين الوزارة ومجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.

وتنص المذكرة- وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)- على التعاون في المجالات الإسلامية وتشمل التعريف بالإسلام وقيمه السمحة، والتعاون في مجال خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتبادل البحوث والكتب والإصدارات العلمية بمختلف اللغات، إلى جانب عقد الندوات العلمية والدورات التدريبية المشتركة، ومشاركة العلماء والدعاة المختصين في الشؤون الإسلامية بالمؤتمرات والندوات المقامة في البلدين، وتبادل الخبرات في شؤون المساجد وعمارتها وصيانتها.

يشار إلى أن توقيع المذكرة يأتي اتساقاً مع العلاقات السعودية الروسية المتطورة التي تشهد تعاوناً في المجالات المختلفة في ظل حرص قيادة البلدين على الارتقاء بهذه العلاقات، تحقيقاً لكل ما فيه خير ومصلحة البلدين الصديقين، كما تأتي في إطار رسالة المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة في كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين ونشر قيم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف في جميع دول العالم.