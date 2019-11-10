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    إيران: بدء صب الخرسانة في مفاعل "بوشهر" الثاني بحضور رسمي روسي

    02:04 م الأحد 10 نوفمبر 2019
    إيران: بدء صب الخرسانة في مفاعل "بوشهر" الثاني بحضور رسمي روسي

    علي أكبر صالحي

    القاهرة- (مصراوي):

    بدأت في إيران، الأحد، مراسم صب خرسانة مفاعل "بوشهر" الثاني بحضور علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وألكسندر لوكاشين رئيس شركة "آتوم ستروي إكسبورت" الروسية.

    وقال علي أكبر صالحي خلال المراسم إن محطة "بوشهر" تتمتع بأمن كامل ومستعدون لنقل خبراتنا النووية إلى دول المنطقة، مُضيفًا أن "طهران مستعدة للتعاون العلمي ونقل تجاربها في الصناعة النووية إلى دول الخليج".

    ولفت صالحي إلى أنه ستتوفر لدى إيران بفضل هذا المشروع 3 آلاف ميجاوات مع حلول عام 2027.

    كان صالحي قد أشار في تصريح صحفي لدى وصوله إلى محافظة بوشهر يوم أمس السبت، إلى أنه سيتم اليوم الأحد البدء بعملية صب الخرسانة في الوحدة الثانية لمحطة "بوشهر" الكهرذرية، وفي المستقبل القريب مباشرة العمل على تشييد المفاعل الثالث.

    وأوضح أن هذا يأتي في سياق الاتفاقية مع الجانب الروسي في ما يرتبط بالمحطات الجديدة، وستكون طاقة كل من الوحدتين الثانية والثالثة 1050 ميجاوات.

    ووصف صالحي إنشاء الوحدتين الثانية والثالثة في محطة بأنه أضخم مشروع في البلاد، حيث تبلغ كلفته 10 مليارات دولار.

    علي أكبر صالحي إيران صب الخرسانة مفاعل بوشهر الثاني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ألكسندر لوكاشين

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