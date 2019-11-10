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    وزير خارجية اليمن يشيد بمواقف مصر المساندة لبلاده حكومة وشعبا

    01:16 م الأحد 10 نوفمبر 2019
    وزير خارجية اليمن يشيد بمواقف مصر المساندة لبلاده حكومة وشعبا

    محمد الحضرمي

    عدن - أ ش أ

    أشاد وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي بمواقف مصر المساندة لليمن حكومة وشعبا، مؤكدا عمق العلاقة التاريخية بين البلدين.

    وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحضرمي تسلم، اليوم /الأحد/، نسخة من أوراق اعتماد السفير المصري غير المقيم لدى اليمن أحمد فاروق توفيق.

    ومن جانبه، أعرب السفير أحمد فاروق عن تمنيات مصر بأن يتحقق السلام الشامل ويعود الأمن والاستقرار إلى كافة ربوع اليمن.

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