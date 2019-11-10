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    طهران تُعيّن سفيرًا جديدًا لدى موسكو

    11:38 ص الأحد 10 نوفمبر 2019
    طهران تُعيّن سفيرًا جديدًا لدى موسكو

    رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني

    القاهرة- (مصراوي):

    وافق مجلس الشورى الإسلامي في إيران على استقالة النائب كاظم جلالي، ليحل مكان مهدي سنائي سفيرا لطهران لدى موسكو، حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

    وساند 146 عضوا في المجلس قرار الاستقالة الذي عارضه 58 آخرون، فيما امتنع 9 أعضاء عن التصويت.

    وأعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني عن أمله في أن "يلعب جلالي في مهمته الجديدة في السفارة الإيرانية في روسيا دورا فعالا في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إيران وروسيا"، كما تمنى له النجاح وأثنى على جهوده في المجلس.

    علي لاريجاني مجلس الشورى الإسلامي إيران موسكو مهدي سنائي كاظم جلالي

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