طهران تُعيّن سفيرًا جديدًا لدى موسكو

القاهرة- (مصراوي):

وافق مجلس الشورى الإسلامي في إيران على استقالة النائب كاظم جلالي، ليحل مكان مهدي سنائي سفيرا لطهران لدى موسكو، حسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

وساند 146 عضوا في المجلس قرار الاستقالة الذي عارضه 58 آخرون، فيما امتنع 9 أعضاء عن التصويت.

وأعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني عن أمله في أن "يلعب جلالي في مهمته الجديدة في السفارة الإيرانية في روسيا دورا فعالا في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إيران وروسيا"، كما تمنى له النجاح وأثنى على جهوده في المجلس.