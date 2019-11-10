الأسد: بريطانيا احتجزت الناقلة الإيرانية للإضرار بالشعب السوري

القاهرة- (مصراوي):

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن احتجاز السلطات البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، وقع بهدف إلحاق الضرر بالشعب السوري وإجباره على دفع الثمن جراء وقوفه مع حكومة بلاده.

وأضاف الأسد في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" الناطقة بالإنجليزية، نشرت مُقتطفات منها الأحد، أنه "كان هناك من يتوقع من السوريين أن ينتفضوا ضد الحكومة خلال المراحل المختلفة من الحرب، لكنهم لم يفعلوا".

وتابع: "كان يفترض أن يقدموا الدعم للإرهابيين... المعارضة المسلحة المعتدلة... ملائكة الخوذ البيضاء، لكن الناس لم يفعلوا، بل وقفوا مع حكومتهم. ولذلك كان يجب أن يعانوا"، حسبما نشرت

ومن المُقرر أن تُبثّ المقابلة كاملة على شبكة قنوات روسيا اليوم في الثامنة صباح غد الاثنين بتوقيت موسكو.

كانت سلطات جبل طارق والبحرية الملكية البريطانية احتجزتا ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، التي كانت تُعرف سابقًا باسم "جريس 1"، في 4 يوليو الماضي بسبب الاشتباه في نقلها واردات نفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية.

وبعد 6 أسابيع من احتجازها، أُفرِج عن الناقلة الإيرانية في أغسطس الماضي.