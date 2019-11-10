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    الإمارات: لا يجب قصر المحادثات مع إيران على النووي

    11:20 ص الأحد 10 نوفمبر 2019
    الإمارات: لا يجب قصر المحادثات مع إيران على النووي

    وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

    أبوظبي- (د ب أ):

    أكّد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأحد، أن على إيران الجلوس إلى مائدة التفاوض مع القوى العالمية ودول الخليج للتوصل لاتفاق جديد يخفض من التوتر المتصاعد في المنطقة.

    وقال قرقاش في كلمة خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، إن المزيد من التصعيد في تلك المرحلة لا يخدم أحدا، مشيرا إلى أن بلاده تعتقد بأن هناك مجالا لنجاح الدبلوماسية، محذرا من "خيار (زائف) بين الحرب واتفاق نووي معيب".

    ولفت إلى أن إجراء محادثات جديدة مع إيران "لا يجب أن يتطرق إلى الملف النووي فحسب، بل يجب أن يعالج المخاوف المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية والتدخلات الإقليمية"، مضيفا أن "مناقشة تلك الملفات تعني أن دول المنطقة تحتاج للمشاركة فيها".

    كانت الخارجية الإيرانية أعلنت مطلع نوفمبر الجاري أن الرئيس حسن روحاني بعث برسائل لدول الخليج والعراق حول مبادرته المتعلقة بتأمين الملاحة البحرين في المنطقة والتي أطلق عليها "مبادرة هرمز السلام".

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