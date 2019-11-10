العراق: حصيلة ضحايا الاحتجاجات تجاوزت الـ300 قتيل

القاهرة- (مصراوي):

تجاوزت حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في العراق منتصف أكتوبر الماضي الـ300 قتيل، حسبما أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في البلاد، الأحد.

وقال المتحدث باسم المفوضية علي أكرم البياتي، إن حصيلة الضحايا بلغت 301 قتيل، إضافة إلى 15 ألف مصاب، منذ بدء الاحتجاجات.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية الغنية بالنفط في العراق، للشهر الثاني على التوالي، تظاهرات واسعة احتجاجا على الفساد والبطالة ونقص الخدمات الأساسية، ترافقها أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، وتتخللها عمليات قنص تنفي الحكومة مسؤوليتها عنها.