"النزاهة العراقية" تأمر باستقدام رئيس هيئة استثمار كربلاء ومساعديه

بغداد- (د ب أ):

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الأحد، أن محكمة التحقيق في هيئة النزاهة أصدرت أمرا باستقدام رئيس هيئة استثمار محافظة كربلاء وعدد من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين.

وذكر بيان لهيئة النزاهة، الحكومية، أن "محكمة التحقيق في هيئة النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق رئيس هيئة استثمار كربلاء السابق وعدد من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين فيها، استنادا إلى أحكام قانون العقوبات العراقي، في قضية المخالفات المرتكبة بمنح إجازة استثمار خاصة بمشروع فندق بأكثر من 28 مليون دولار".

وأوضح البيان أن الهيئة كانت قد أعلنت منذ مطلع الشهر الجاري صدور 60 أمر توقيف واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد وإضرار بالمال العام.

ويشهد العراق منذ أسابيع احتجاجات دامية تطالب بمحاربة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية، إلى جانب المطالبة باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.