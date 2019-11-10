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موكب إمبراطور اليابان وزوجته يجوب طوكيو بمناسبة اعتلاء العرش

07:35 ص الأحد 10 نوفمبر 2019
موكب إمبراطور اليابان وزوجته يجوب طوكيو بمناسبة اعتلاء العرش

إمبراطور اليابان وزوجته

طوكيو - (د ب أ):

من المتوقع أن يصطف عشرات الآلاف من المواطنين اليابانيين في شوارع العاصمة اليابانية طوكيو بعد ظهر اليوم الأحد لإلقاء نظرة على ناروهيتو، إمبراطور اليابان الجديد وزوجته الإمبراطورة ماساكو، أثناء مرور موكبهم عبر المدينة.

وكان من المقرر إقامة الموكب عقب التنصيب في 22 أكتوبر، لكن تم تأجيله في أعقاب الدمار الذي أحدثه إعصار هاجيبيس القاتل في وقت سابق من الشهر الماضي.

وينطلق موكب اليوم الأحد في رحلة تمتد لمسافة 6ر4 كيلومتر بالإمبراطور والإمبراطورة من القصر الإمبراطوري، ثم إلى مبنى البرلمان الياباني وينتهي أخيراً عند مقر إقامتهما في أكاساكا.

وكان موكب الإمبراطور السابق أكيهيتو في تشرين ثان/نوفمبر 1990 قد شهد خروج حوالي 120 ألف شخص.

طوكيو إمبراطور اليابان ناروهيتو ماساكو

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