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ترامب وباول يتحدثان وسط امكانية هدوء الحرب التجارية مع الصين

06:40 ص الأحد 10 نوفمبر 2019
ترامب وباول يتحدثان وسط امكانية هدوء الحرب التجارية مع الصين

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

من المقرر أن يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، أكبر لاعبان في الاقتصاد الأمريكي، هذا الأسبوع ، وسط إشارات أن الحرب التجارية مع الصين قد تهدأ.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن ترامب سيلقي كلمة أمام نادي الاقتصاد في نيويورك يوم الثلاثاء، حيث يأمل المستثمرون في أن يلقي الضوء على التوصل إلى صفقة مبدئية مع الصين.

ويمكن أن تشكل تعليقات الرئيس بشأن التجارة اساسا لتوقعات باول عندما يدلي بشهادته أمام المشرعين في واشنطن يومي الأربعاء والخميس- في أول ظهور رئيسي له منذ خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الشهر الماضي.

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