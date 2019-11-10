ترامب يعرب عن رغبته في نشر نص مكالمة ثانية مع نظيره الأوكراني

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه "على الأرجح" سينشر نصا لمكالمة هاتفية ثانية أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الجاري.

وأضاف ترامب: "إنهم يريدون الحصول على نص للمكالمة الأخرى، المكالمة الثانية، وأنا على استعداد لتقديم ذلك".

وحدثت المكالمة في أبريل بعد فترة وجيزة من فوز زيلينسكي فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية. وقال ترامب في وقت سابق إنه سيكون على استعداد لإصدار نص المكالمة لكنه لم يحدد التوقيت.

ويأتي تصريح ترامب حول نص المكالمة في الوقت الذي يدخل فيه التحقيق في اتهامه بالتقصير مرحلة جديدة. وقال الديمقراطيون في وقت سابق من الأسبوع الجاري إنهم سيعقدون أول جلسات استماع مفتوحة في الكونجرس يوم الأربعاء المقبل. وكانت جلسات الاستماع حتى الآن تتم خلف الأبواب المغلقة.

ويتمحور التحقيق في اتهام ترامب بالتقصير حول مكالمة هاتفية أجراها ترامب في يوليو مع زيلينسكي، حيث طلب منه "معروفا" كي يجري تحقيقا مع جو بايدن، وهو ديموقراطي بارز يسعى للحصول على ترشيح حزبه لخوض الانتخابات ضد ترامب العام المقبل.

ويتهم الديمقراطيون الرئيس ترامب بإساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، معتبرين أنه سعى لتشويه صورة بايدن، من أجل إعطاء دفعه لحملته الانتخابية للفوز بولاية رئاسية جديدة.

وطلب أحد المشرعين الجمهوريين يوم السبت بأن يتم السماع علانية لتسعة من الشهود في التحقيق في قضية المساءلة بالتقصير، بمن فيهم نجل بايدن هانتر بايدن والشخص المجهول الذي أبلغ المحققين بشأن المكالمة التي جرت في يوليو الماضي.

وقال النائب ديفين نونيز أمام مجلس النواب الأمريكي إن استدعاء هؤلاء الشهود سيوفر الشفافية في إجراءات المساءلة التي وصفها بالغامضة وغير العادلة وسيساعد في ضمان أنه يتم "التعامل مع الرئيس بنزاهة" خلال التحقيق.