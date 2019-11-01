مقتل 22 شخصًا في انقلاب شاحنة تعدين بالكونغو

جوما - (د ب أ):

أعلن وزير إقليمى في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الجمعة عن مقتل 22 شخصا وإصابة 10 آخرين على الأقل عندما انقلبت شاحنة تعمل في مجال التعدين في الجزء الشرقي من البلاد.

وقال وزير الداخلية الاقليمي ديودونى كامونا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إننا "أحصينا حتى الآن 22 قتيلا وعشرة جرحى".

وذكر أن الشاحنة تابعة لشركة مايننج مينيرال ريسورسز كانت تحمل شحنة من القصدير الخام أعلى تلة بالقرب من قرية موتيتينيا في مقاطعة تنجانيقا عندما انقلبت.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان القتلى والمصابين من الركاب أم من المارة.

ورجح كامونا أن يكون سبب الحادث السرعة.

وتقع حوادث الطرق المميتة بشكل متكرر في الكونغو وفي العديد من الدول الإفريقية الأخرى، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى ضعف البنية التحتية ومركبات بها عيوب.