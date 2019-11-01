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"تحيا تونس" تجميد عضوية عدد من كوادرها وتتمسك بالشاهد رئيسًا لها

08:37 م الجمعة 01 نوفمبر 2019
"تحيا تونس" تجميد عضوية عدد من كوادرها وتتمسك بالشاهد رئيسًا لها

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد

تونس - (أ ش أ):

أعلنت حركة "تحيا تونس" تجميد عضوية عدد كبير من كوادرها، والتمسك بيوسف الشاهد، رئيس الوزراء الحالي، رئيسا لها.

وقال مبروك كرشيد، القيادي في الحركة - في تصريح اليوم الجمعة - إن قرار التجميد اتُخِذ في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة، وفي إطار تقييم عمل قيادة الحزب وأعضاء مجلسه الوطني خلال هذين الاستحقاقين الانتخابيين.

يذكر أن حركة "تحيا تونس" حصدت 14 مقعدا في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضي، في حين لم يتمكن رئيس الحركة يوسف الشاهد الذي ترشح للانتخابات الرئاسية من المرور إلى الجولة الثانية من الانتخابات التي فاز فيها الرئيس الحالي للحركة قيس سعيد.

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يوسف الشاهد حركة تحيا تونس تونس مبروك كرشيد

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