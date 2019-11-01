خبير أممي: بريطانيا تتجاهل التماسًا طبيًا عاجلًا لمؤسس ويكيليكس

لندن - (د ب أ):

قال خبير في الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن الحكومة البريطانية تجاهلت التماسا طبيا عاجلا لمؤسس ويكيليكس المسجون لديها، جوليان أسانج، لفشلها في إجراء "التحقيق والوقاية والجبر التعويضي المطلوب بحسب القانون الدولي."

وقال نيلز ميلزر، مقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب، إن بريطانيا لم تتخذ أي إجراء منذ أن زار هو وخبراء طبيون أسانج في أحد سجون لندن في مايو الماضي، ووجدوا أنه يظهر عليه"جميع الأعراض المعتادة للتعرض لفترة طويلة للتعذيب النفسي".

وأضاف ميلزر في بيان "ومع ذلك ، فإن ما رأيناه من حكومة المملكة المتحدة، هو الاحتقار التام لحقوق السيد أسانج ونزاهته".

ومضى ميلزر يقول:"على الرغم من الضرورة الطبية لاستئنافي، وخطورة الانتهاكات المزعومة، فإن المملكة المتحدة لم تتخذ أي إجراءات للتحقيق والوقاية والجبر المطلوبة بموجب القانون الدولي".

ومثل المواطن الأسترالي أسانج 48 عامًا ، أمام المحكمة الأسبوع الماضي لحضور جلسة إجرائية بشأن طلب تسليم أمريكي.

وحث ميلزر بريطانيا اليوم الجمعة، على منع عملية التسليم وإطلاق سراح أسانج.