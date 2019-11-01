اليمن: رابطة أمهات المختطفين تناشد إنقاذ المرضى في سجون الحوثيين

رابطة أمهات المختطفين تناشد إنقاذ المرضى في سجون ا

صنعاء (د ب أ)

ناشدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، اليوم الجمعة، إنقاذ حياة المختطفين المرضى في السجن المركزي، بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية.

وقال بيان صحفي للرابطة إن صحة عدد من المختطفين المرضى في السجن المركزي بصنعاء، تدهورت "جراء حرمانهم من الرعاية الصحية المتخصصة".

ودعا البيان، الصليب الأحمر لزيارة السجن المركزي بصنعاء وتمكين المختطفين من الحصول على حقوقهم الطبيعية وحصولهم على الرعاية الصحية لإنقاذهم.

وناشد المبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان الضغط لإنقاذ المختطفين المرضى قبل فوات الأوان، ولإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط حتى يتمكنوا من تلقي العلاج بشكل عاجل وكامل.

وحمل البيان، جماعة الحوثي المسلحة كامل المسؤولية عن حياة وسلامة المختطفين.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ اجتياحها بقوة السلاح عام 2014، ويتهمون من قبل عدد من المنظمات الإنسانية باختطاف واعتقال العديد من المناهضين لهم.