ميركل عن انتقادات من داخل حزبها: "نعيش في ديمقراطيات"

نيودلهي (د ب أ)

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة إنها تتقبل بصورة هادئة انتقادات موجهة لسياستها من داخل حزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

وذكرت ميركل اليوم أمام الصحفيين على هامش زيارتها الحالية إلى العاصمة الهندية نيودلهي: "نعيش في ديمقراطيات ومن هنا فلا بد أن أتعامل مع النقد".

وأجابت ميركل على سؤال بشأن موقفها من التناقض بين استقبالها الحافل في الهند والجدل القائم في ألمانيا عن ميراثها السياسي والانتقادات الشديدة لشخصها، قائلة : "يسعدني أني تلقيت في ألمانيا أيضا دعما كبيرا للغاية لجهودي، وهو دعم أحياه كل يوم".

وأضافت ميركل أنها مسرورة في الوقت ذاته من الاستقبال الودي الذي أبداه لها في نيودلهي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مشيرة بالقول: "وهذا ما أفعله معه أيضا في ألمانيا".

وكان فريدريش ميرتس الرئيس السابق لكتلة الحزب المسيحي الديمقراطي في البرلمان الألماني "بوندستاج" وجه لميركل اتهامات قاسية بسبب خسائر الحزب في الانتخابات الإقليمية بولاية تيرينجن.

وقال في لقاء له بالقناة الثانية في التلفزيون الألماني: "إن عدم التحرك والتراجع في القيادة" على يد ميركل ظهرت آثاره على البلاد منذ عدة أعوام كأنه بساط من الضباب.

وذكر ميرتس أن الصورة التي تظهر بها الحكومة الألمانية هي "مثل كهف مظلم".

تتعالى داخل الحزب أيضا في الآونة الأخيرة الدعوات إلى وضع نهاية للجدل حول شخصية ميركل.