فاراج يدعو جونسون إلى التخلي عن اتفاق بريكست "الخائن للمبادئ"

لندن (د ب أ)

دعا نايجل فاراج رئيس حزب "بريكست" اليوم الجمعة ،رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أن يتخلى، قبل الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل، عن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "الخائن للمبادئ" والذي توصل إليه مع التكتل.

وقال فاراج لدى إطلاق استراتيجية حزبه لانتخابات 12 ديسمبر: "إنه اتفاق سيئ، ببساطة إنه ليس اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي".

وأشار فاراج إلى أنه إذا كان جونسون سيتخلى عن الاتفاق ويلتزم بدلا من ذلك بمغادرة الاتحاد الأوروبي عبر التفاوض على اتفاق للتجارة الحرة فقط، فيمكن أن يتعاون حزب بريكست مع المحافظين بقيادة جونسون في تشكيل تحالف انتخابي مؤيد لخروج بريطانيا من التكتل.

وذكر أنه إن لم يتم ذلك سيتنافس حزب بريكست على معظم الـ 650 مقعدا في مجلس العموم، مع وجود "استثناءات محلية" يدعم فيها مرشحون آخرون اتفاق "خروج كامل " من التكتل.