الرئيس الألماني يختتم زيارته لبوسطن بلقاء السياسي الديمقراطي جون جيري

بوسطن- (د ب أ):

يختتم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الجمعة زيارته لبوسطن، عاصمة ولاية ماساشوستس الأمريكية، بلقاء السياسي الديمقراطي جون كيري.

وكان شتاينماير على صلة جيدة بكيري خلال الفترة التي تزامن فيها شغلهما منصب وزير الخارجية. وكان الوزيران السابقان يشاركان في مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يشارك شتاينماير اليوم في ندوة بكلية هارفارد للحقوق حول أخلاق الرقمنة.

وكان شتاينماير أعرب أمس الخميس عن شكره للإسهام الكبير الذي قدمته الولايات المتحدة لألمانيا في إعادة توحيد شطري البلاد، وذلك خلال إعادة افتتاح معهد جوته الثقافي الألماني في بوسطن عقب ترميمه.

وفي الوقت نفسه، أوضح شتاينماير أن العلاقات عبر الأطلسي ستظل مهمة - بصرف النظر عن قضايا خلافية راهنة، مثل حجم نفقات ألمانيا على الدفاع أو الفائض التجاري الألماني.