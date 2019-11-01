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    روسيا: لارغبة في انفجار المنطقة بسبب المشكلة الكردية

    10:15 ص الجمعة 01 نوفمبر 2019
    روسيا: لارغبة في انفجار المنطقة بسبب المشكلة الكردية

    وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

    موسكو- (د ب ا):

    أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده وتركيا هيأتا الظروف التي تسمح بمناقشة المشكلة الكردية بهدوء، وأن لا أحد يرغب في انفجار المنطقة بسبب المشكلة الكردية.

    وقال لافروف في مقابلة لقناة "روسيا 24" التلفزيونية ، معلقا على الوضع في شمال شرقي سوريا على خلفية العملية التركية ضد القوات الكردية: "لقد هيأنا الظروف التي تسمح بالاتفاق على مصير الأكراد في سوريا بهدوء، وليس في فترات توقف العمليات العسكرية".

    وأضاف لافروف: "هذه مشكلة لا مفر منها. بل أستطيع أن أقول إنها مشكلة ذات نطاق واسع، ولا تمس الأزمة السورية فقط. الأكراد يعيشون في العراق، ويعيشون في إيران، وبالطبع، عدد كبير منهم يعيش في تركيا نفسها، ولا أحد يرغب في انفجار هذه الدول وهذه المنطقة بسبب التوتر حول المشكلة الكردية. لا أحد يرغب في أن يشعر الأكراد بأنهم أناس من الدرجة الثانية".

    كانت تركيا قد أعلنت، في التاسع من الشهر الماضي، إطلاق عملية "نبع السلام" في شمالي سوريا، مبررة ذلك بالتصدي للإرهاب وبإقامة منطقة آمنة لتوطين اللاجئين السوريين الذين يقيمون في تركيا.

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