  • عاجل:بيان حالة طقس الجمعة: شبورة كثيفة ورياح (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزل ترامب حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب

    كوريا الشمالية تعلن نجاحها في اختبار قاذفة صواريخ "ضخمة للغاية"

    05:23 ص الجمعة 01 نوفمبر 2019
    كوريا الشمالية تعلن نجاحها في اختبار قاذفة صواريخ "ضخمة للغاية"

    أرشيفية

    سول - (د ب أ):

    أعلنت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أنها نجحت في اختبار قاذفات صواريخ "ضخمة للغاية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية.

    وجاء في بيان للوكالة: "تم التحقق من اكتمال نظام الإطلاق المستمر من خلال اختبار الإطلاق لتدمير هدف العدو تمام بقوة فائقة".

    وكانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أمس الخميس أن بيونج يانج أطلقت مقذوفين قصيري المدى في البحر قبالة سواحلها، دون تقديم وصف لنوع المقذوفين.

    وتعتقد اليابان أن المقذوفين كانا صاروخين باليستيين قصيري المدى.

    كوريا الشمالية صواريخ باليستية كوريا الجنوبية قاذفة صواريخ
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان