قائد بالجيش السوري الحر يؤكد دخول القوات التركية تل أبيض من 3محاور

دمشق (د ب أ)

اقتحمت القوات التركية وفصائل من الجيش الوطني المتحالفة مع تركيا مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي شمالي سورية.

وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "اقتحم الجيش التركي وقوات من الجيش الوطني السوري مدينة تل أبيض من ثلاثة محاور، حيث دخلت المجموعة الأولى من طرف مدينة تل أبيض الشمالي الشرقي، شرق البوابة الحدودية، وتتجه لدخول المدينة من البوابة الشرقية، كما دخلت المجموعات الثانية من البوابة القديمة، ودخلت المجموعة الثالثة من حي المنبطح حوالي 2كم غرب مدينة تل أبيض".

وأكد القائد العسكري أن القوات المقتحمة دخلت منطقة المصرف الزراعي شرق المدينة ودخلت المجموعة الثانية حي السخاني وأن اشتباكات عنيفة تجري داخل الحي".

وأوضح المصدر أن "المجموعات الثلاثة التي دخلت حي المنبطح تتجه الى مدخل المدينة الجنوني لقطع طرق الإمداد عن المدينة "

وأضاف المصدر "بعد هروب العشرات من عناصر قسد وانشقاق العشرات منهم نتوقع السيطرة على المدينة خلال وقت قصير ".