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    مسؤول بالبنتاجون: العدوان التركي على سوريا يهدد بإطلاق 11 ألف داعشي

    10:44 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    مسؤول بالبنتاجون: العدوان التركي على سوريا يهدد بإطلاق 11 ألف داعشي

    القصف التركي لشمال سوريا

    واشنطن (أ ش أ)
    قال مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأمريكية، إن الاعتداء التركي على شمال سوريا يهدد قدرة "قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة أمريكيًا على حراسة أكثر من 11 ألف شخص من أسرى داعش الخطيرين".

    وأضاف المسؤول الأمريكي، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن العدوان التركي على سوريا نتج عنه "تأثير ضار" على العمليات قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مؤكدًا أن هذه العمليات ضد التنظيم "توقفت فعلياً"، وأن تركيا تستهدف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة وأحد حلفائها الرئيسيين في الحرب ضد تنظيم "داعش".

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