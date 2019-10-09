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    وزيرة دفاع فرنسا: العدوان التركي "خطير وينبغي أن يتوقف"

    09:24 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    وزيرة دفاع فرنسا: العدوان التركي "خطير وينبغي أن يتوقف"

    وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي


    القاهرة (مصراوي)
    قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي على حسابها بموقع تويتر إن العدوان التركي على شمال شرق سوريا "خطير وينبغي أن يتوقف"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

    وهاجمت تركيا مواقع لفصائل كردية مسلحة بشمال شرق سوريا يوم الأربعاء وقصفتها بالطائرات والمدفعية في عملية عسكرية عبر الحدود بعد أيام من انسحاب قوات أمريكية من المنطقة.

    وقالت الوزيرة إن الهجوم "خطير على أمن الأكراد. خطير لأنه يفيد الدولة الإسلامية التي نحاربها منذ خمسة أعوام. يجب أن يتوقف".

    فلورنس بارلي وزارة الدفاع الفرنسية الاجتياح التركي الأكراد سوريا

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