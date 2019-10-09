وزيرة دفاع فرنسا: العدوان التركي "خطير وينبغي أن يتوقف"



القاهرة (مصراوي)

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي على حسابها بموقع تويتر إن العدوان التركي على شمال شرق سوريا "خطير وينبغي أن يتوقف"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وهاجمت تركيا مواقع لفصائل كردية مسلحة بشمال شرق سوريا يوم الأربعاء وقصفتها بالطائرات والمدفعية في عملية عسكرية عبر الحدود بعد أيام من انسحاب قوات أمريكية من المنطقة.

وقالت الوزيرة إن الهجوم "خطير على أمن الأكراد. خطير لأنه يفيد الدولة الإسلامية التي نحاربها منذ خمسة أعوام. يجب أن يتوقف".