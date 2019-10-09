سانا: لا صحة عن توغل تركي داخل مدينة تل أبيض الحدودية

دمشق (د ب أ)

نفت الوكالة العربية السورية للأنباء(سانا) مساء اليوم الأربعاء التقارير التي تحدثت عن توغل القوات التركية داخل مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي السوري.

يأتي ذلك في الوقت الذي وسع فيه الجيش التركي عدوانه على مدينة رأس العين بالريف الشمالي الغربي لمحافظة الحسكة السورية، وعدد من قرى وبلدات ريف المحافظة وعلى منطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، بحسب سانا.

ولفتت الوكالة إلى قيام قوات النظام التركي بقصف جوي ومدفعي عشوائي ومكثف على الصوامع والبنى التحتية في مدينة رأس العين، ومواقع لقوات سورية الديمقراطية(قسد) في قرى المشرافة وخربة البنات والأسدية وبير نوح وعلوك ونستل والعزيزية ومدرسة العزيزية وعين حصن والري وتل حلف في محيط المدينة، بالتوازي مع قصف بسلاح المدفعية طال بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وركزت قوات الجيش التركي قصفها على البنى التحتية مستهدفة خط كهرباء محطة مياه علوك بريف رأس العين، والذي يغذي مدينة الحسكة وسد المنصورة في محيط مدينة المالكية شمال شرق المدينة، والذي يوفر مياه الشرب لمليوني شخص.

وأشارت الوكالة إلى أن العدوان التركي بدأ بالاتساع حيث استهدف بسلاحي المدفعية والطيران تل جهان وقرية زورافة بالقحطانية والاسماعيلية وخراب رشك والمالكية والصالحية والجارودية والدرباسية بريف محافظة الحسكة.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية باستشهاد مدنيين اثنين من أهالي قرية تل ذياب، وإصابة 4 أطفال في محيط بلدة الدرباسية بريف رأس العين شمال غرب الحسكة جراء العدوان التركي.

ونوهت الوكالة إلى أن قوات سورية الديمقراطية أضرمت النيران في بعض آبار النفط بريف الحسكة الشمالي بالتوازي مع قيامها بإضرام النار في الإطارات في معظم أحياء مدينة رأس العين وإحراق الوثائق في مقراتها بالمدينة.