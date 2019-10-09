العدوان التركي على سوريا.. (تغطية مباشرة)

القاهرة (مصراوي)

بدأت تركيا عدوانها على شمال شرق سوريا ضد الأكراد السوريين، بعد فترة من التهديد والوعيد وأيام من إعطاء الولايات المتحدة الضوء الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليمضي في مخططه.

وقال أردوغان أن الهجوم الذي يحمل اسم عملية "نبع السلام" تستهدف أيضا القضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم داعش وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة"، حسب قوله.

ودعت "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، الولايات المتحدة وحلفاءها إقامة "منطقة حظر طيران" لحمايتها من الهجمات التركية في شمال شرق سوريا. وقالت إنها أظهرت حسن النية تجاه اتفاق آلية الأمن بين الولايات المتحدة وتركيا، لكن ذلك ترك الأكراد دون حماية.

وما أن أعلنت تركيا عن شن عدوانها، حتى توالت ردود الفعل المستنكرة والتي تطالب بوقف العدوان. ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة يوم الخميس لبحث الوضع.

كما دعت مصر إلى جلسة طارئة لجامعة الدول العربية وحملت مجلس الأمن مسؤولية التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

لمعرفة تفاصيل ومستجدات العدوان التركي... اضغط هنا