سيناتور جمهوري: أردوغان سيدفع ثمنا غاليا جدا بسبب العدوان التركي على سوريا

واشنطن (أ ش أ)

أكد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أن الكونجرس سيجعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدفع ثمنا غاليا جدا، بسبب العدوان التركي على شمال شرق سوريا.

وقال السيناتور المعروف بدعمه للرئيس دونالد ترامب على حسابه موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء: "لنصلي من أجل حلفائنا الأكراد الذين تم التخلي عنهم بشكل معيب من قبل إدارة ترامب"، مضيفا "هذه الخطوة ستضمن عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع جراهام : "سأقوم بقيادة الجهود في الكونجرس لجعل الرئيس التركي يدفع الثمن غاليا جدا".

وأضاف قائلا : "أدعو الرئيس ترامب إلى تغيير المسار بينما لا يزال هناك وقت، بالعودة إلى مفهوم المنطقة الآمنة الذي كان فعالا".

وتأتي تغريدات جراهام بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم ، عن بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا، فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده لا تؤيد الاعتداء التركي على شمال سوريا.

وأشار ترامب، إلى أن الهجوم التركي ضد المقاتلين الأكراد، الذين قدموا الدعم لبلاده في قتال تنظيم "داعش"، يُعد "فكرة سيئة" ونفى وجود أيٍ من الجنود الأمريكيين في المنطقة التي يشملها هذا الهجوم.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم، أن بلاده أنفقت 8 تريليونات دولار أمريكي في القتال والتأمين في الشرق الأوسط، واصفا قرار الذهاب إلى هناك بأنه الأسوأ في تاريخ بلاده.

ودعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في وقت سابق اليوم، الولايات المتحدة والتحالف الدولي إلى إنشاء منطقة حظر طيران شمال شرق الأراضي السورية؛ لوقف الهجمات التركية.

واتهمت قوات (قسد) التي يقودها الأكراد، الاثنين الماضي، واشنطن بعدم الوفاء بالتزاماتها، لتجنب التصعيد العسكري في شمال سوريا، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من هناك.