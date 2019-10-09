كوربين: يجب أن أكون رئيس الحكومة البريطانية المؤقتة حال عزل جونسون

لندن (د ب أ)

أصر زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، اليوم الأربعاء، على أنه يجب أن يكون الشخص الذي يرأس أي حكومة تسيير أعمال لإبعاد المملكة المتحدة عن أي عملية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق في حال جرى عزل رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ومازالت الحكومة المحافظة التي يرأسها جونسون، تجري مناقشات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق بريكست محتمل، ولكن جونسون يصر على أن بريطانيا يجب أن تغادر التكتل في 31 أكتوبر، في ظل اتفاق أو بدونه.

ومن المتوقع أن يطرح كوربين وغيره من زعماء المعارضة اقتراحا باجراء تصويت بحجب الثقة عن جونسون الشهر الجاري.

والتقى كوربين وزعماء المعارضة مرات عدة منذ أغسطس ولكن اختلفوا بشأن من يجب أن يرأس حكومة تسيير أعمال محتملة لضمان تأجيل للبريكست بانتظار انتخابات أو إجراء استفتاء آخر بشأن البريكست في حال عُزل جونسون.

وقال كوربين للصحفيين في مدينة ساوثهامبتون بجنوب البلاد: "حكومة تسيير الأعمال سوف تعين على أساس أن الحكومة انهارت وأنه يتم دعوة زعيم المعارضة حسب المتعارف عليه لتشكيل حكومة ".

ونجح حزب العمال مدعوما من أحزاب معارضة أخرى ومحافظين موالين للاتحاد الأوروبي، في تمرير تشريع يرمي إلى الحيلولة دون بريكست بدون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل.