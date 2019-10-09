ألمانيا: منفذ هجوم هاله نشر فيديو اعتراف

هاله، برلين (د ب أ)

يُعتقد أن منفذ هجوم مدينة هاله الألمانية، حَمَّل على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعترف فيه بالجريمة التي ارتكبها قبالة المعبد اليهودي بالمدينة وأسفرت عن مقتل شخصين.

ويظهر في الفيديو كيف تم إطلاق النار في قلب مدينة هاله وكيف تم قتل رجل (أحد الضحيتين) داخل كافيتريا.

وتعود هذه الصور إلى كاميرا ثبتها منفذ الهجوم في خوذة من الصلب كان يضعها على رأسه.

كما ظهر في الفيديو شاب يرتدي بزة قتال مع وشاح أبيض ويجلس داخل سيارة ويتفوه بلغة إنجليزية، يبدو أنها ليست لغته الأم، بعبارات شديدة المعاداة للسامية.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من مقطع الفيديو.