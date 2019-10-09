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    ترامب: الغزو التركي لشمال سوريا "فكرة سيئة"

    07:39 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    ترامب: الغزو التركي لشمال سوريا "فكرة سيئة"

    القوات التركية

    واشنطن (د ب أ)
    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الغزو التركي لشمال سوريا "فكرة سيئة"، وإنه لا يؤيد العملية العسكرية.

    وأضاف ترامب أن أنقرة تتحمل الآن المسؤولية عن كافة مقاتلي الدولة الإسلامية (داعش) في المنطقة.

    وأوضح الرئيس ترامب في بيان: " الولايات المتحدة لا تؤيد هذا الهجوم، وقد أوضحت لتركيا أن هذه العملية فكرة سيئة"، مشيرا إلى عدم وجود قوات أمريكية في منطقة الهجوم.

    وتابع ترامب قائلا: "لقد التزمت تركيا بحماية المدنيين، وحماية الأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون، وضمان عدم حدوث أزمة إنسانية – وسنجعلهم يلتزمون بهذا التعهد".

    واستطرد ترامب قائلا: "تركيا مسؤولة الآن عن ضمان الإبقاء على جميع مقاتلي داعش المحتجزين في السجن، ومسؤولة عن ألا يعيد داعش تشكيل نفسه بأي طريقة أو شكل".

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