زعيم المعارضة التركي يأمل في نجاح عدوان بلاده على أكراد سوريا

أنقرة (د ب ا)

أعرب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو عن أمله في نجاح عدوان بلاده على الأكراد في شمال سوريا والذي بدأ اليوم الأربعاء.

وقال قليجدار، فى تغريدة على موقع تويتر اليوم الأربعاء: "صلواتنا مع جنودنا الأبطال كي يكملوا عملية نبع السلام بنجاح في أقرب وقت ممكن دون وقوع أي خسائر في صفوفهم".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدوان بلاده على شمال سوريا.