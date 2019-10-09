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    الاتحاد الأوروبي: 3 عوائق أمام البريكسيت

    06:05 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    الاتحاد الأوروبي: 3 عوائق أمام البريكسيت

    كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه

    بروكسل (د ب أ)

    أبلغ ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي ليسا على مسار التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى "ثلاث مشكلات رئيسية" في المقترحات التي قدمتها لندن.

    وتتعلق هذه المشكلات بنهج بريطانيا المقترح بشأن مراقبة الحدود الأيرلندية، والحاجة إلى حل عملي ملزم قانونا، وخطة تسليم سلطة الموافقة إلى برلمان شمال أيرلندا، الذي قد يرفض هذا الاتفاق، حسبما أفاد بارنييه.

    وأوضح بارنييه: "اقتراح الحكومة البريطانية كما هو اليوم، والذي لا يمكننا أن نقبله، (يسعى إلى) استبدال حل افتراضي مؤقت بحل قابل للتطبيق وعملي وقانوني".

    وقال بارنييه لنواب البرلمان الأوروبي: "في هذه اللحظة التي أتحدث إليكم فيها، لسنا في مرحلة تصور اتفاق وإيجاده"، مضيفًا: "حتى لو كان الأمر صعبا للغاية... إذا كانت هناك نوايا حسنة من الجانبين سيظل إبرام اتفاق مع البريطانيين ممكنا".

    ميشيل بارنييه بريكسيت الاتحاد الأوروبي بريطانيا

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