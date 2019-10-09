الأكراد: الطيران الحربي التركي يستهدف راس العين وتل أبيض

بيروت (د ب أ)

قال نوري محمود، الناطق باسم وحدات حماية الشعب الكردية، اليوم الأربعاء إن الطائرات الحربية التركية استهدفت مدينتي رأس العين وتل أبيض الواقعتين على الحدود السورية.

وقال بيروان خالد، الرئيس المشارك للإدارة الكردية التي تتمتع بحكم ذاتي في شمال شرق سوريا، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لقد سمعنا أصوات قصف في تل أبيض".

وقالت قناة "تي أر تي" التركية إن الجيش التركي استهدف خمس مواقع في رأس التين في شمال شرق سوريا وبالقرب من الحدود مع تركيا.

وأظهرت القناة أيضا لقطات مصورة لمقاتلات "إف 16" التركية تقلع من قاعدة عسكرية في ديار بكر في جنوب شرق تركيا، والتي قالت إنها في طريقها للانضمام لحملة جوية.

وأفادت القناة بأن وحدات المدفعية تقصف مواقع المليشيات الكردية السورية في مدينة تل أبيض الاستراتيجية في شمال سوريا.

وأضافت القناة بأن الوحدات التركية المتمركزة في أقجة قلعة بمحافظة شانلي أورفا التركية، على بعد نحو 6 كيلومترات من تل أبيض، تشن هجمات تستهدف مستودعات الذخيرة في تل أبيض، وعرضت لقطات لتصاعد الدخان من المنطقة.

وتقع مدينة تل أبيض في محافظة الرقة السورية، حيث طرد المقاتلون الأكراد مسلحي تنظيم داعش في يونيو 2015.