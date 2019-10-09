ألمانيا: الادعاء العام يتولى التحقيقات في عملية إطلاق النار

كارلسروه/هاله (ألمانيا) - (د ب أ):

أعلن الادعاء العام في ألمانيا أنه تولى التحقيقات بشأن جريمة إطلاق النار التي وقعت الأربعاء في مدينة هاله بولاية سكسونيا، والتي أودت بحياة شخصين وفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن.

وأكدت الشرطة بمدينة هاله في وقت سابق أنه كانت هناك عملية إطلاق نار أخرى، ولكن بمدينة لاندسبرج الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة هاله.