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    ألمانيا: الادعاء العام يتولى التحقيقات في عملية إطلاق النار

    03:14 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    ألمانيا: الادعاء العام يتولى التحقيقات في عملية إطلاق النار

    الشرطة الألمانية

    كارلسروه/هاله (ألمانيا) - (د ب أ):

    أعلن الادعاء العام في ألمانيا أنه تولى التحقيقات بشأن جريمة إطلاق النار التي وقعت الأربعاء في مدينة هاله بولاية سكسونيا، والتي أودت بحياة شخصين وفقا للمعلومات المتوفرة حتى الآن.

    وأكدت الشرطة بمدينة هاله في وقت سابق أنه كانت هناك عملية إطلاق نار أخرى، ولكن بمدينة لاندسبرج الواقعة على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة هاله.

    الشرطة الألمانية ألمانيا إطلاق النار مدينة هاله

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