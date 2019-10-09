تمرين بحري سعودي بحريني للتصدي للعمليات الإرهابية في مياه الخليج

الرياض- (د ب أ):

تواصل القوات البحرية السعودية تنفيذ مناورات التمرين البحري المختلط (جسر - 20) والمسنود (أمواج -4) المتزامنين.

بدأت المناورات الأحد الماضي في الأسطول الشرقي، بمشاركة القوات الجوية السعودية والدفاع الجوي السعودي وسلاح البحرية البحريني، في مياه الخليج العربي.

وجاء في بيان رسمي نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس)، الاربعاء، أن التمرين يهدف إلى التصدي للعمليات الإرهابية للمنشآت البترولية وحماية المياه الإقليمية في الخليج العربي وتعزيز التعاون والتنسيق بين أفرع القوات المسلحة.

من جهته، أوضح قائد التمرين العميد البحري الركن إبراهيم بن محمد البلوي، أن القوات المشاركة نفذت عددًا من التمارين شملت تدريبات ثنائية لمشاة البحرية.

وتركزت التدريبات على السيطرة على نقاط التفتيش، واقتحام المناطق المبنية، وحماية القوافل أثناء عبور المناطق المبنية وطرق فرض الطوق الأمني، والتدرب على القتال في المناطق المبنية، إضافة إلى تدريبات ثنائية للقوات الخاصة تركزت على التدريب على استطلاع الشواطئ واقتحام أهداف ساحلية وتطهير منصة نفط بحري من مجموعة معادية.

كما نفذت وحدات من القوات المشاركة بتنفيذ الرماية بالذخيرة الحية، وأجرت عمليات البحث والإنقاذ والإنزال البحري وتفتيش السفن المشبوهة وتدريب هجوم طائرة بدون طيار وهجوم الزوارق السريعة على الميناء، وفق البيان.