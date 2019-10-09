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    لجنة نوبل تُعلن اسم الفائز الأكبر سنًا بالجائزة على الإطلاق

    03:01 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    لجنة نوبل تُعلن اسم الفائز الأكبر سنًا بالجائزة على الإطلاق

    جائزة نوبل للكيمياء

    ستوكهولم- (د ب أ):

    أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، الأربعاء، فوز الأمريكي المولود في ألمانيا جون بي جودإناف، والبريطاني ستانلي ويتينجهام، والياباني أكيرا يوشينو بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2019، وأوضحت أن جودإناف هو "الفائز الأكبر سنا بالجائزة على الإطلاق".

    وصرحالأمين العام الدائم للأكاديمية جوران هانسون، بأن جودإناف يكبر الفائز بجائزة نوبل للفيزياء للعام الماضي آرثر أشكين "ببضعة أشهر".

    وأكمل جودإناف عامه الـ97 في يوليو الماضي.

    وأعلنت الأكاديمية اليوم فوز العلماء الثلاثة بالجائزة لتطويرهم بطاريات الليثيوم-أيون القابلة للشحن.

    وقال هانسون إن الأكاديمية لم تتمكن من التواصل مع جودإناف قبل إعلان الجائزة، كما أنها لا تعرف ما إذا كان سيأتي للمشاركة في مراسم تسليم الجائزة في 10 ديسمبر القادم في ستوكهولم.

    جائزة نوبل للكيمياء الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم ألمانيا جون بي جودإناف

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