مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار بألمانيا

لاندسبرج (ألمانيا)- (د ب أ):

أفادت الشرطة الألمانية بمدينة هاله بولاية سكسونيا، بمقتل ما لا يقل عن شخصين في إطلاق نار بمدينة هاله.

وأضافت الشرطة المحلية على حسابها عبر تويتر "بحسب النتائج الأولية، لقي شخصان حتفهما. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن".

وذكرت صحيفة بيلد اليومية على موقعها الإلكتروني إن إطلاق النار وقع أمام معبد يهودي