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    مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار بألمانيا

    02:56 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار بألمانيا

    الشرطة الالمانية

    لاندسبرج (ألمانيا)- (د ب أ):

    أفادت الشرطة الألمانية بمدينة هاله بولاية سكسونيا، بمقتل ما لا يقل عن شخصين في إطلاق نار بمدينة هاله.

    وأضافت الشرطة المحلية على حسابها عبر تويتر "بحسب النتائج الأولية، لقي شخصان حتفهما. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن".

    وذكرت صحيفة بيلد اليومية على موقعها الإلكتروني إن إطلاق النار وقع أمام معبد يهودي

    الشرطة الألمانية مدينة لاندسبرج مدينة هاله

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