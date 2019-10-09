إيران تعلن اكتشاف حقل غاز ضخم في جنوب البلاد

طهران- (د ب أ):

أكد مدير الاستكشافات بشركة النفط الوطنية الإيرانية اكتشاف حقل غازي بري ضخم في جنوب البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الأربعاء عن المسؤول صالح هندي القول إن "اكتشاف الحقل جاء نتيجة عمليات تنقيب متواصلة استمرت لأكثر من سنة".

ومن المقرر أن تعلن شركة النفط الوطنية لاحقا تفاصيل الكشف، الذي ذكرت "فارس" أن حجمه يعادل استهلاك 16 عاما للعاصمة طهران ذات الـ 15 مليون نسمة.

ولم تذكر الوكالة الجهة التي ستقوم بتطوير الحقل.

وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة أعلن مؤخرا أن شركة "بتروبارس" الحكومية ستطور، وبنسبة 100 بالمئة، المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر والواقع بالخليج. وكانت شركة توتال انسحبت من المشروع بسبب إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران، فيما "تلكأت شركة البترول الوطنية الصينية وتم استبعادها".