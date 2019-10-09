هيومن رايتس ووتش: الشرطة في موزمبيق متورطة في مقتل أحد مراقبي الانتخابات

كيب تاون- (د ب أ):

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء بتورط عناصر من الشرطة في موزمبيق في مقتل أحد المراقبين، وذلك قبيل الانتخابات العامة المقررة في 19 أكتوبر الجاري.

وذكرت المنظمة أن خمسة من رجال الشرطة، كانوا على متن سيارة، أطلقوا النار على مدير منظمة محلية غير حكومية فأردوه قتيلا. وأضافت المنظمة أن الضحية كان غادر لتوه من حضور دورة تدريبية لمراقبي الانتخابات في بلدة تشاي-تشاي جنوبي البلاد.

وقال ديوا مافينجا، كبير الباحثين بالمنظمة لمنطقة جنوب أفريقيا، إن "التورط الواضح للشرطة في قتل أحد مراقبي الانتخابات هو تطور مروع يلقي بظلال قاتمة على الانتخابات".

ونقلت الوكالة عن أورلاندو مودومان المتحدث باسم الشرطة الوطنية أن الشرطة تجري تحقيقا بشأن الحادثة.

وقال مودومان إن السيارة التي كانت تقل الجناة فرت من المكان إلا أنها انقلبت وتحطمت، ما أسفر عن مقتل اثنين من الجناة المشتبه بهم.

ويرقد الثالث بأحد المستشفيات لتلقي العلاج بعدما تمكنت الشرطة من توقيفه، بينما تمكن الآخران من الفرار.

وأكد مودومان للمنظمة أنه تم التأكد من أن أربعة من الخمسة المشتبه عتاصر في قوات الأمن.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية في موزمبيق في 15 أكتوبر الجاري، وسط مناخ من التوتر السياسي والعنف.