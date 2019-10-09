هيئة حقوق الإنسان السعودية: المملكة تنفذ التزاماتها الدولية للنهوض بالمرأة

الرياض- ( د ب أ):

أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية حرص المملكة على تقديم الدعم والتعاون مع الأمم المتحدة في مجال النهوض بالمرأة بصفتها عضوًا فعالًا في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأشارت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الاربعاء، إلى أن المملكة أقرت العديد من التشريعات التي ساهمت في تمكين المرأة إيمانًا منها بمكانتها الكبيرة في المجتمع وإسهامها في تعزيز التوازن الاقتصادي.

وأضافت:" قامت المملكة بمراجعة شاملة للقوانين التي كانت تعيق المرأة وعملت على تمكينها بشكل أكبر، وذللت التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تحول دون ذلك".

وأشارت إلى أن المملكة أصدرت العديد من القوانين المُعززة لحقوق المرأة، وعلى رأسها الأمر السامي القاضي برفع الوصاية على النساء، فيما يتعلق بتقديم الخدمات الحكومية.