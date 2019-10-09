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    أمريكي من أصل ألماني وبريطاني وياباني يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2019

    12:38 م الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    أمريكي من أصل ألماني وبريطاني وياباني يفوزون بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2019

    الأكاديمية السويدية

    ستوكهولم- (د ب أ):

    أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم اليوم الأربعاء فوز الأمريكي المولود في ألمانيا جون بي جودإناف، والبريطاني ستانلي ويتينجهام والياباني أكيرا يوشينو بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2019 لتطويرهم بطاريات الليثيوم أيون القابلة للشحن.

    وذكرت لجنة نوبل أن بطاريات الليثيوم أيون الخفيفة والقوية والقابلة لإعادة الشحن تُستخدم اليوم في العديد من المنتجات، مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والسيارات الكهربائية.

    وأضافت اللجنة أن هذا النوع من البطاريات بإمكانه تخزين كميات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبالتالي يمكن استخدامها في جعل العالم خاليا من الوقود الأحفوري.

    وأشارت اللجنة إلى أن جودإناف المولود عام 1922 في ألمانيا يعتبر بذلك الفائز الأكبر سنا بجائزة نوبل على الإطلاق.

    وذكرت اللجنة أن الجائزة ستُقسم بالتساوي على العلماء الثلاثة، والتي يبلغ إجمالي قيمتها نحو 830 ألف يورو (9 آلاف كرونه سويدي).

    الأكاديمية السويدية بريطانيا اليابان جون بي جودإناف

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