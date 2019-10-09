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    الأمم المتحدة: مقتل 30 مدنيا في غارة أمريكية تستهدف مختبرات خاصة بالأدوية في أفغانستان

    11:42 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    الأمم المتحدة: مقتل 30 مدنيا في غارة أمريكية تستهدف مختبرات خاصة بالأدوية في أفغانستان

    غارة جوية - صورة ارشيفية

    كابول- (د ب ا):

    أودت هجمات جوية نفذتها القوات الأمريكية لاستهداف مختبرات خاصة بالأدوية في إقليم فراه بغرب أفغانستان بحياة 30 مدنيا في مايو الماضي، وفقا لتقرير لمهمة المساعدة الأممية في أفغانستان تم نشره اليوم الأربعاء.

    وقالت المهمة إنها وثقت وقوع 39 ضحية في صفوف المدنيين، 30 قتيلا وخمسة مصابين وأربعة ضحايا لم يتحدد الضرر الذي تعرضوا له، وذلك في هجمات جوية استهدفت أكثر من 60 موقعا في منطقتي باكوا وديلارام في الخامس من مايو الماضي.

    وتعمل المهمة أيضا على " التأكد من تقارير قابلة للتصديق تفيد بوقوع ما لايقل عن 37 ضحية مدنية، أغلبتهم من النساء والأطفال".

    وتقول المنظمة إنه على الرغم من أن أمريكا تصنف الأهداف الاقتصادية التي تساهم في الحرب على أنها أهداف عسكرية مشروعة، خلصت المهمة ومكتب حقوق الانسان الأممي إلى أن منشآت الأدوية والعاملين بها " ربما لا تكون هدفا مشروعا للهجوم ويتعين حمايتها".

    الأمم المتحدة هجمات جوية غارة أمريكية غارة جوية مختبرات خاصة بالأدوية أفغانستان

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