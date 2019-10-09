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    الشرطة الإندونيسية تفرض عقوبات تأديبية على عدد من رجالها بسبب الاعتداء على متظاهرين

    11:31 ص الأربعاء 09 أكتوبر 2019
    الشرطة الإندونيسية تفرض عقوبات تأديبية على عدد من رجالها بسبب الاعتداء على متظاهرين

    الشرطة الإندونيسية

    جاكرتا- ( د ب أ ):

    قررت شرطة إقليم سومطرة الشمالية الإندونيسي إصدار عقوبات تأديبية على رجال الشرطة المتورطين في الاعتداءات مؤخرا على الطلاب المحتجين في مظاهرة حاشدة في مدينة " ميدان " عاصمة الإقليم ، مما أثار غضبًا من النشطاء .

    ونقلت صحيفة " جاكرتا بوست " الإندونيسة اليوم الأربعاء عن نشطاء سياسيين قولهم إن العقوبة لا تزيد الإ بالقدر اليسير عن كونها ضربة باليد على المعصم.

    وقالت جماعات حقوق الإنسان إن العقوبات لن تفعل شيئًا لإحداث تأثير رادع ، مما يترك الحرية لرجال الشرطة لتكرار الاستخدام المفرط للعنف عند التعامل مع الاحتجاجات.

    وكان تجمع حاشد نظمه طلاب جامعيون أمام مجمع المجلس التشريعي في مدينة ميدان عاصمة سومطرة الشمالية في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضى قد شهد أعمال عنف واشتباكات مما أدى إلى إصابة عشرات الطلاب ، وتردد أن رجال الشرطة استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

    الشرطة الإندونيسية إندونيسيا صحيفة جاكرتا بوست

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