قوات سورية الديمقراطية تطالب المجتمع الدولي بالتصدي للهجوم التركي الوشيك

الحسكة- (د ب أ):

طالبت قوات سورية الديمقراطية (قسد) اليوم الأربعاء المجتمع الدولي بالتصدي للهجوم التركي الوشيك.

وشددت القوات، في بيان تمت تلاوته في مؤتمر صحفي اليوم، :"لن نستهدف الدولة التركية، ولكن إذا أصرت على احتلال أراضينا فإننا سندافع عنها وسنصد الهجوم التركي".

وطالبت القوات المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتصدي للهجوم.

واعتبرت القوات، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية أبرز مكون فيها، أن تركيا تسعى لإطالة عمر الجماعات المتطرفة مثل داعش، مؤكدة وجود أدلة متعددة على دعم تركيا لمثل هذه الجماعات.

وأعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية" في وقت سابق اليوم النفير العام في مناطق سيطرتها للتصدي للهجوم.

وحملت الإدارة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وروسيا وكافة الدول والمؤسسات صاحبة القرار والتأثير في الشأن السوري "كامل المسؤولية الأخلاقية والوجدانية عن أي كارثة إنسانية تلحق" بسكان المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة تمثل منطقة حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع في شمال وشرق سورية، ويسيطر عليها الأكراد بصورة عامة.