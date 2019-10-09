رئيس الصين يصل إلى نيبال السبت المقبل في زيارة نادرة

كاتماندو- (د ب أ):

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية النيبالية اليوم الأربعاء أن الرئيس الصيني، شي جين بينج سيصل إلى نيبال يوم السبت المقبل، في زيارة تستمر يومين، بعد 23 عاما من زيارة سلفه للجارة الواقعة في منطقة الهيمالايا.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الصيني، محادثات وفد مع رئيس الوزراء النيبالي، كيه.بي شارما أولي بحضور وفدي البلدين، حسب بيان الوزارة.

ووسوف تقيم رئيسة نيبال، بيديا ديفي بنداري مأدبة غذاء على شرف شي.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني أيضا بكبار زعماء الأحزاب السياسية في نيبال.

ولم تحدد الوزارة جدول أعمال الزيارة، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن شي وأولي سيشرفان على التوقيع على العديد من الاتفاقيات الخاصة بمشروعات البنية التحتية، بما فيها خط سكة حديد عبر منطقة الهيمالايا يربط بين البلدين.

يذكر ان الهند، الجارة الجنوبية لنيبال تحظى تقليديا بنفوذ قوي على نيبال وهي دولة حبيسة، لكن في أعقاب إغلاق حدودها مع الهند، قبل أربع سنوات، سعت كاتماندو للتعاون مع بكين لتعزيز التجارة والمرور.